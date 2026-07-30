FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Gabelstaplerhersteller Kion ist es im zweiten Quartal besser gelaufen als erwartet. Zwar sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Fünftel auf gut 2,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten aber etwas weniger auf dem Zettel, auch bei den übrigen Kennziffern:

Der Umsatz von Kion verbesserte sich um knapp 8 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sondereffekten mit 224 Millionen Euro über 18 Prozent mehr. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn verbesserte sich sogar noch etwas stärker auf 115 Millionen Euro. Außerdem konkretisierte der im MDax notierte Konzern seine Jahresziele.

Die Erwartungen für Umsatz, bereinigten operativen Gewinn, sowie die Rendite auf das eingesetzte Kapital wurden innerhalb der ursprünglich angegebenen Prognosebandbreiten präzisiert. Die Spanne für den freien Barmittelzufluss grenzte das Management ebenfalls ein und senkte das untere Ende etwas./lew/zb