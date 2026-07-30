Die Aktie von British American Tobacco (BAT-Aktie) reagiert am Donnerstag relativ freundlich auf die Halbjahreszahlen und steigt zeitweise um rund +1% auf 55,36 €. Der Tabakkonzern übertrifft beim bereinigten Gewinn die Erwartungen und wird für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Reicht das, damit die Dividendenaktie auch nach ihrer starken Kursentwicklung noch ein Kauf ist? Velo zieht das Wachstum an Der Umsatz von British American Tobacco stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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