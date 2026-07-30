Berlin - Revolut, die globale Fintech-Plattform mit mehr als 75 Millionen Kunden, hat eine Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, um ChatGPT Go zu Millionen von Privatkunden zu bringen. Die Zusammenarbeit - je nach Tarif bis zu 12 Monate kostenlos - spiegelt Revoluts Engagement wider, durch seine Tarife einen noch grösseren Mehrwert zu schaffen und Kunden Zugang zu den Tools zu geben, auf die sie sich am meisten verlassen. Fast eine Milliarde Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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