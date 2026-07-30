Die Tesla-Aktie zählt seit Jahren zu den volatilsten Werten am US-Aktienmarkt. Nach einer Korrektur von rund -40% gegenüber dem Allzeithoch stellt sich nun die Frage, ob sich auf dem aktuellen Kursniveau bereits eine attraktive charttechnische Chance eröffnet oder ob die Abwärtsbewegung noch nicht abgeschlossen ist. Die Antwort liefert vor allem der Blick auf den Chart. Chartanalyse zu Tesla Der Tesla-Kurs steht seit dem Allzeithoch am 22. Dezember ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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