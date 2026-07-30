Adidas Aktie im Sinkflug: Trotz WM-Umsatzboom jetzt Aktien kaufen?

Der deutsche Sportartikelgigant Adidas hat am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert und für eine kräftige Achterbahnfahrt an der Börse gesorgt. Obwohl der Konzern dank des Booms rund um die Fußball-Weltmeisterschaft ein starkes Umsatzwachstum verzeichnete und seine Jahresprognose anhob, brach der Aktienkurs um acht Prozent ein. Hohe Ausgaben für Marketing, steigende Fracht- und Beschaffungskosten sowie US-Zölle drückten das Betriebsergebnis unter die Erwartungen der Analysten. Für Anleger, die nach Kursrücksetzern im DAX Ausschau halten und überlegen, ob sie günstige Aktien kaufen sollten, stellt sich die Frage: Bietet die Adidas Aktie nach diesem Dämpfer eine lukrative Einstiegschance?

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