Unterföhring (ots) -- Sky Sport wird weiterhin alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP live übertragen, darüber hinaus auch alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3- Die neue Vereinbarung gilt ab der Saison 2027 und umfasst alle Verbreitungswege - für Deutschland im Pay-TV sowie erstmals auch im Free-TV komplett exklusiv- Beinhaltet sind auch die Pay-TV-Rechte für Österreich und die SchweizMehr als jemals zuvor wird RTL Deutschland in Zukunft die Heimat der MotoGP in Deutschland sein und ab der neuen Saison die größte und aufregendste Motorradmeisterschaft der Welt im Pay-TV sowie erstmals auch im Free-TV komplett exklusiv übertragen.Die neue Vereinbarung beinhaltet weiterhin alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP - von 2027 bis 2030 live auf Sky Sport. Hinzu kommen alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3, die ebenfalls Teil der umfassenden Live-Berichterstattung auf Sky Sport bleiben. Das Rechtepaket beinhaltet darüber hinaus den Harley Davidson Bagger World Cup, den Northern Talent Cup und den Red Bull Rookies Cup, in dem die 16-jährige deutsche Nachwuchshoffnung Fynn Kratochwil mitfährt.Ausgewählte Rennen werden zudem im Free-TV zu sehen sein.Über die komplett exklusiven Rechte für Deutschland hinaus hat RTL Deutschland auch die Pay-TV-Rechte für Österreich und die Schweiz langfristig verlängert.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization RTL Deutschland: "In den vergangenen drei Jahren haben unsere Kunden die Faszination MotoGP und die Live-Übertragungen dieses spektakulären Sports auf Sky Sport erleben können. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft fortzusetzen und auszubauen und die MotoGP langfristig exklusiv anzubieten - erstmals auch mit ausgewählten Rennen vor einem großen Publikum im Free-TV. Ob MotoGP, Formel 1, die IndyCar Series oder die WRC: wir präsentieren Motorsport-Fans die besten Rennserien der Welt live."Alex Arroyo, Head of Media Rights bei MotoGP: "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit RTL Deutschland ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Präsenz der MotoGP in Deutschland. RTL Deutschland ist ein fantastischer Partner, der stets eine hochwertige Berichterstattung liefert und den Fans das Geschehen auf allen Plattformen näherbringt. Die neue Vereinbarung stellt sicher, dass die Zuschauer auch in den kommenden Jahren weiterhin eine umfassende Live-Berichterstattung über die MotoGP, die Moto2 und die Moto3 sowie unser weiteres Rennsport-Ökosystem genießen können. Gemeinsam mit RTL Deutschland freuen wir uns darauf, auf diesem Momentum aufzubauen, unser Publikum zu vergrößern und die Faszination der MotoGP noch mehr Fans in ganz Deutschland und der gesamten Region näherzubringen."Die Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.MotoGP mit Sky und WOW live erlebenAlle Live-Übertragungen der MotoGP auf Sky Sport sind mit Sky (sky.de) und WOW (wowtv.de) verfügbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets. Mit WOW Live-Sport können Fans alle Sport-Übertragungen auf Sky Sport ganz flexibel live erleben.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6324143