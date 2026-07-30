Airbus verzeichnete im zweiten Quartal starke Ergebnisse, mit einem bereinigten EBIT, das 11% über den Konsensschätzungen lag, wobei der Großteil des Übertreffens aus dem Bereich Verteidigung und Raumfahrt und nicht aus dem Geschäft mit Verkehrsflugzeugen stammte. Die Verkehrsflugzeugsparte zeigte jedoch dennoch eine solide zugrunde liegende Dynamik, mit einer Q2-Marge von 12,3% bei deutlich höheren Auslieferungen, während die schwache Marge im ersten Halbjahr hauptsächlich den Tiefpunkt im ersten Quartal widerspiegelt. Die Prognose blieb unverändert, jedoch erscheint das Gewinnziel von 7,5 Mrd. EUR komfortabel, während der Cashflow weiterhin stark von einer stark zum Jahresende gewichteten Umwandlung von Beständen in Auslieferungen abhängt. Die Nachfrage ist eindeutig kein Problem, mit einem Rekordauftragsbestand und starken Verteidigungsaufträgen, wobei die Lieferkette als entscheidende Variable bleibt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel leicht auf 227,00 EUR (von 225,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
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