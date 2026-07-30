© Foto: dts Nachrichtenagentur GmbH - picture alliance / dts NachrichtenagenturMTU hat den Umsatz, Gewinn und freien Cashflow im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Nun hebt der Triebwerkshersteller seine Cashflow-Prognose für 2026 an.Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines ist mit Rückenwind ins zweite Halbjahr gestartet. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 und erhöht nun seine Prognose für den freien Cashflow. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Der bereinigte Umsatz legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 5 Prozent auf 692 Millionen Euro. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich ebenfalls um 5 Prozent auf 502 Millionen …
Enthaltene Werte: NL0000235190,DE000A0D9PT0Den vollständigen Artikel lesen
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