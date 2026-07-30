Totgesagte leben länger. Während die europäische Automobilbranche tief im Absatztal feststeckt, liefert Stellantis im zweiten Quartal 2026 Zahlen, die neue Hoffnungen machen. Der Kurs ging trotzdem runter. Zwischen neuem Strategieplan und radikalem Effizienzdruck an den Werkbänken zeigt sich heute, ob das historische Kurs-Tief nahe 5 € der Boden oder nur eine Zwischenstation war. Endlich wieder schwarze Zahlen Stellantismeldete für das zweite Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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