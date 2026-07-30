Die BMW-Aktie befindet sich seit Jahresbeginn in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Notierte sie zu Jahresbeginn noch bei rund 95 €, steht sie am Donnerstag aktuell bei etwa 61 €. Trotz der schwachen Quartalszahlen blieb ein erneuter Kursrutsch aus. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Hat die Aktie bereits einen stabilen Boden gefunden? Chinageschäft bricht weiter ein China bleibt einer der wichtigsten Absatzmärkte für BMW. Wie bereits in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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