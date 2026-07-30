Aktie im Fokus: Allianz | Kursentwicklung und Chartanalyse

Die Allianz Aktie rückt nach einem milliardenschweren Zukauf in den Fokus der Anleger. Der Versicherungskonzern übernimmt das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft der HSBC in Singapur. Gleichzeitig bleibt die HSBC als Vertriebspartner bestehen und wird auch künftig Allianz-Versicherungsprodukte an ihre Kunden in Singapur vermitteln.

- Brenntag WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Ticker: BNR

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Aktie im Fokus: Die Allianz Aktie stärkt mit der HSBC-Übernahme ihre Marktposition in Singapur und baut ihr Asiengeschäft aus.

Die Allianz Aktie stärkt mit der HSBC-Übernahme ihre Marktposition in Singapur und baut ihr Asiengeschäft aus. Charttechnisch bleibt die Allianz Aktie oberhalb der SMA20 sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bullisch.

Oberhalb von 433,40 EUR rücken die Kursziele bei 450,00 EUR und 485,00 EUR in den Fokus.

Fundamentaldaten der Allianz Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 426,90 EUR Marktkapitalisierung 162,33 Mrd. EUR Umsatz 2025 143,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 6,38% KGV 2026* 14,20 Performance (4 Wochen) +4,27% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 4,31% Branche Versicherung

*Prognose

Allianz Aktie: Milliardenübernahme stärkt Geschäft in Asien

Die Allianz Aktie steht im Mittelpunkt, nachdem sich der Münchner Versicherungskonzern mit der HSBC auf einen milliardenschweren Deal geeinigt hat. Allianz übernimmt das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft der britischen Großbank in Singapur für rund 2,1 Mrd. EUR. Mit der Transaktion baut Allianz ihre Marktposition in Asien weiter aus. HSBC konzentriert sich künftig stärker auf ihr Kerngeschäft und ihre wichtigsten Märkte. Der Verkauf könnte der Bank einen Vorsteuergewinn von rund 1,8 Mrd. EUR einbringen.

Gleichzeitig bleibt die Zusammenarbeit bestehen. HSBC wird auch künftig Versicherungsprodukte der Allianz an ihre Kunden in Singapur vertreiben. Damit erhält Allianz nicht nur zusätzliche Bestände, sondern sichert sich zugleich einen etablierten Vertriebskanal....

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