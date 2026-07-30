Wildberries gilt als das Amazon Russlands und ist der größte Online-Händler des Landes. Die Ukraine nimmt derzeit gezielt die Verteilzentren des E-Commerce-Unternehmens ins Visier -Â und könnte damit auch die russische Wirtschaft treffen. Tatjana Kim (früher: Bakaltschuk) soll Wildberries 2004 während ihrer Babypause in ihrem Wohnzimmer gegründet haben. Gestartet als Wiederverkäufer von westlichen Waren hat sich Wildberries seitdem zu einem milliardenschweren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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