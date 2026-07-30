Nach kräftigen Verlusten am Vortag dürften starke Geschäftsjahreszahlen von Microsoft die US-Börsen am Donnerstag zur Erholung antreiben. Unterstützen dürfte zudem, dass Experten nach der fünften Zinspause der Notenbank Fed längst nicht mehr so stark überzeugt sind wie zuvor, dass der Leitzins in der nächsten Sitzung im September wirklich erhöht wird. Im Blick bleiben zugleich die Entwicklungen in Nahost, auch wenn sie aktuell kaum bewegen. Der Broker IG signalisierte vor dem Börsenstart für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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