Die Rolls-Royce-Aktie befindet sich nach einer Konsolidierungsphase im Frühjahr seit Mitte Mai wieder deutlich im Aufwind. Nun hat der britische Triebwerkshersteller frische Zahlen vorgelegt, die zu einem Kurssprung von bis zu +6% führen. Wie sind die Ergebnisse im Einzelnen ausgefallen und sind jetzt sogar noch Höchststände möglich? Starke Halbjahreszahlen sorgen für Rückenwind Die jüngsten Geschäftszahlen liefern eine klare Antwort: Rolls-Royce ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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