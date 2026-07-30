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Dow Jones News
30.07.2026 21:21 Uhr
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PTA-Adhoc: Kolibri Beteiligung GmbH: German Airways GmbH schließt Erwerb und Finanzierung von fünf Embraer E190-Regionalflugzeugen planmäßig ab

DJ PTA-Adhoc: Kolibri Beteiligung GmbH: German Airways GmbH schließt Erwerb und Finanzierung von fünf Embraer E190-Regionalflugzeugen planmäßig ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Kolibri Beteiligung GmbH: German Airways GmbH schließt Erwerb und Finanzierung von fünf Embraer E190-Regionalflugzeugen planmäßig ab

Köln (pta000/30.07.2026/20:50 UTC+2)

Köln, 30. Juli 2026 - Die Kolibri Beteiligung GmbH (die "Emittentin" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften " Gruppe") teilt als Emittentin der am 13. Februar 2026 begebenen, besicherten Unternehmensanleihe (Nordic Bond) (ISIN NO0013461XXX) mit, dass ihre Tochtergesellschaft German Airways GmbH mit Sitz in Köln den Erwerb und die Finanzierung von fünf Regionalflugzeugen des Typs Embraer E190 heute planmäßig abschließen konnte.

Die Finanzierung wurde mit einem auf Luftfahrzeugfinanzierungen spezialisierten Finanzierungspartner zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen. Sie bewegt sich vollständig innerhalb des nach den Anleihebedingungen zulässigen Finanzierungsvolumens (Permitted Financial Indebtedness); die Bestimmungen der Anleihebedingungen werden unverändert eingehalten.

Mit dem Erwerb setzt die Gruppe die angekündigte Erweiterung und Modernisierung der Flotte der German Airways planmäßig um.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Kolibri Beteiligung GmbH 
           Ettore-Bugatti-Str. 6 -14 
           51149 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Christiane Schreff 
Tel.:         +49 30 403 691 725 
E-Mail:        investor-relations@zeitfracht.de 
Website:       anleihe.kolibrigruppe.de 
ISIN(s):       NO0013461XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785437400366 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 14:50 ET (18:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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