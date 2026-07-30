DJ PTA-Adhoc: Kolibri Beteiligung GmbH: German Airways GmbH schließt Erwerb und Finanzierung von fünf Embraer E190-Regionalflugzeugen planmäßig ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Kolibri Beteiligung GmbH: German Airways GmbH schließt Erwerb und Finanzierung von fünf Embraer E190-Regionalflugzeugen planmäßig ab

Köln (pta000/30.07.2026/20:50 UTC+2)

Köln, 30. Juli 2026 - Die Kolibri Beteiligung GmbH (die "Emittentin" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften " Gruppe") teilt als Emittentin der am 13. Februar 2026 begebenen, besicherten Unternehmensanleihe (Nordic Bond) (ISIN NO0013461XXX) mit, dass ihre Tochtergesellschaft German Airways GmbH mit Sitz in Köln den Erwerb und die Finanzierung von fünf Regionalflugzeugen des Typs Embraer E190 heute planmäßig abschließen konnte.

Die Finanzierung wurde mit einem auf Luftfahrzeugfinanzierungen spezialisierten Finanzierungspartner zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen. Sie bewegt sich vollständig innerhalb des nach den Anleihebedingungen zulässigen Finanzierungsvolumens (Permitted Financial Indebtedness); die Bestimmungen der Anleihebedingungen werden unverändert eingehalten.

Mit dem Erwerb setzt die Gruppe die angekündigte Erweiterung und Modernisierung der Flotte der German Airways planmäßig um.

(Ende)

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Aussender: Kolibri Beteiligung GmbH Ettore-Bugatti-Str. 6 -14 51149 Köln Deutschland Ansprechpartner: Christiane Schreff Tel.: +49 30 403 691 725 E-Mail: investor-relations@zeitfracht.de Website: anleihe.kolibrigruppe.de ISIN(s): NO0013461XXX (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 30, 2026 14:50 ET (18:50 GMT)