Amazon legt starke Zahlen für das zweite Quartal vor und übertrifft die Erwartungen der Wall Street spürbar. Getrieben von einem robusten Cloud-Geschäft (AWS) und hoher KI-Dynamik knackt der E-Commerce-Gigant erstmals die Marke von 200 Milliarden Dollar in einem einzigen Quartal. Die Aktie springt nachbörslich an.Amazon hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss die Bilanz für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street deutlich geschlagen. Die Anleger reagieren euphorisch: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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