© Foto: KI-generiert mit DALL-EING übertrifft die Erwartungen, hebt die Jahresziele an und steigert die Eigenkapitalrendite. Die Aktie springt an und bestätigt ihren Ruf als verlässliche Dividendenperle.Die niederländische Großbank ING liefert erneut starke Zahlen. Höhere Einnahmen und eine verbesserte Profitabilität sorgten im zweiten Quartal für einen überraschend kräftigen Gewinnsprung. Auch für die kommenden Jahre wird das Management nun deutlich zuversichtlicher. Die Erträge stiegen um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente ING 1,95 Milliarden Euro. Das waren 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und zugleich mehr, als Analysten erwartet hatten. An der Börse kam das Zahlenwerk gut …
Enthaltene Werte: NL0011821202Den vollständigen Artikel lesen
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