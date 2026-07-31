Der DAX dürfte mit einem Plus in den heutigen Handel starten. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wird der deutsche Leitindex von IG auf 25.713 Punkte taxiert, das würde einem Zuwachs von 0,4 Prozent entsprechen. Der Grund hierfür ist der gestrige Abend in den USA. Dort sorgten die starken Zahlen und Ausblicke von Apple und Amazon. So übertraf Apple im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn. Ein starkes iPhone-Geschäft und der Erfolg des neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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