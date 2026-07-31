Muttenz - Dem Chemiekonzern Clariant macht der konjunkturelle Gegenwind weiter zu schaffen. Während der Umsatz weiter schrumpfte, legten die Gewinnzahlen aber zu. Die Muttenzer bekräftigen daher ihre Ambitionen für das laufende Jahr. Von April bis Juni sank der Umsatz um 2,7 Prozent auf 941,3 Millionen Franken, wie Clariant am Freitag mitteilte. Dies ist vor allem auf den negativen Währungseinfluss zurückzuführen, der die Verkäufe um 2,4 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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