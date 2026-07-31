Altstätten - Der Dentalproduktehersteller Coltene hat im ersten Halbjahr 2026 erneut einen Umsatz und Gewinn teils deutlich unter dem Vorjahreswert erzielt. Am Ausblick hält das Unternehmen fest und setzt damit auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Der Umsatz belief sich auf 112,8 Millionen Franken - ein Rückgang von 4,4 Prozent. In Lokalwährungen resultierte indes ein kleines Plus von 0,8 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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