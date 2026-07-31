OMV hat heute die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Und diese konnten sich durchaus sehen lassen. So erzielten die Österreicher ein operatives Ergebnis vor Sondereffekten von 1,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich nur mit 1,62 Milliarden Euro gerechnet. Der Nettogewinn auf Basis von Wiederbeschaffungskosten kletterte auf 929 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie betrug 3,85 Euro. Die Umsatzerlöse stiegen auf 8,06 Milliarden Euro. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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