Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Milliardengewinn eingefahren. Nachdem im ersten Quartal noch ein leichter Verlust resultiert hatte, profitierte die SNB im zweiten Jahresviertel von der guten Entwicklung an den Aktienmärkten. Insgesamt resultierte im ersten Halbjahr 2026 ein Gewinn von 25,2 Milliarden Franken, wie die SNB am Freitag mitteilte. In der Periode von April bis Juni 2026 alleine erzielte sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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