Die Allianz setzt ihre Expansion in Portugal fort und übernimmt 100 Prozent der Versicherungsgesellschaft Caravela. Mit einem geschätzten Transaktionswert von rund 150 Millionen Euro ist der Deal zwar vergleichsweise klein. Strategisch passt die Übernahme jedoch gut ins Bild.Kurz und knapp• Die Allianz übernimmt Caravela für rund 150 Millionen Euro.• Der Marktanteil in Portugal steigt dadurch auf 6,4 Prozent.• Insgesamt ist der Deal eine sinnvolle Portfoliooptimierung.Die Allianz arbeitet weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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