DJ PTA-AFR: UniCredit Bank Austria AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
UniCredit Bank Austria AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/31.07.2026/08:27 UTC+2) - UniCredit Bank Austria AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.bankaustria.at/files/halbjahresfinanzbericht_2026_de.pdf Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Kurzbeschreibung: Halbjahresfinanzbericht 2026 der Bank Austria (auf Deutsch)
(Ende)
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Aussender: UniCredit Bank Austria AG Rothschildplatz 1 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Andreas Petzl Tel.: +43 50505 54999 E-Mail: investor.relations@unicreditgroup.at Website: www.bankaustria.at ISIN(s): AT000B049XXX (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart Weitere Luxemburg Handelsplätze:
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July 31, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)