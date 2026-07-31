München (ots) -- Freitag, 31. Juli 2026: "Gods Of Egypt" (20:15 Uhr)- Sonntag, 2. August 2026: "Hitler - Aufstieg des Bösen" (20:15 Uhr)Von spektakulären Götterkämpfen im Alten Ägypten bis zur eindringlichen Auseinandersetzung mit einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte: RTLZWEI präsentiert zum Monatswechsel zwei außergewöhnliche Filmabende. Am Freitag stehen mit "Gods Of Egypt" und "Exodus - Götter und Könige" zwei bildgewaltige Abenteuer-Epen im Zeichen antiker Mythen auf dem Programm. Am Sonntag folgt mit "Hitler - Aufstieg des Bösen" das preisgekrönte Geschichtsdrama über den politischen Aufstieg Adolf Hitlers und die Anfänge der nationalsozialistischen Diktatur.Freitag, 31. Juli 2026Den Auftakt macht um 20:15 Uhr das Fantasy-Abenteuer "Gods Of Egypt". Nachdem der Gott der Dunkelheit Set den Thron an sich reißt und Horus seiner göttlichen Kräfte beraubt, verbündet sich der junge Dieb Bek mit dem gefallenen Gott, um Ägypten vor der Schreckensherrschaft zu retten. Regisseur Alex Proyas ("The Crow", "I, Robot") inszeniert das antike Abenteuer als bildgewaltigen Fantasy-Blockbuster mit aufwändigen Effekten und spektakulären Actionsequenzen. Gerard Butler und "Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau stehen sich als verfeindete Götter gegenüber, während Geoffrey Rush und Chadwick Boseman das prominente Ensemble komplettieren.Im Anschluss folgt um 22:50 Uhr "Exodus - Götter und Könige". Das Historienepos erzählt die Geschichte von Moses, der seine wahre Herkunft entdeckt und sich dem Pharao Ramses entgegenstellt, um die Hebräer aus der Sklaverei zu befreien. Mit gewaltigen Massenszenen und modernen Spezialeffekten setzt Regielegende Ridley Scott eines der bekanntesten Kapitel der Bibel eindrucksvoll in Szene. Christian Bale übernimmt die Hauptrolle, Joel Edgerton verkörpert Ramses. Ergänzt wird die Starbesetzung unter anderem durch Sigourney Weaver, Ben Kingsley und John Turturro.Sonntag, 2. August 2026Am Sonntag zeigt RTLZWEI um 20:15 Uhr das preisgekrönte Geschichtsdrama "Hitler - Aufstieg des Bösen". Der Film zeichnet Adolf Hitlers Weg vom gescheiterten Kunststudenten über seinen politischen Aufstieg bis hin zur Machtübernahme im Jahr 1933 nach und beleuchtet zugleich den Widerstand jener Menschen, die früh vor seiner Ideologie warnten. Die aufwändig produzierte internationale TV-Produktion entstand unter Beratung renommierter Historiker und Experten und wurde für sieben Emmy Awards nominiert, von denen sie zwei gewann. In der Hauptrolle überzeugt Robert Carlyle, an seiner Seite spielen unter anderem Matthew Modine, Peter O'Toole, Stockard Channing, Julianna Margulies und Friedrich von Thun.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Freitag, 31. Juli 2026, und Sonntag, 2. August 2026, bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6324806