Mit seiner neuen Analyse «Thoughts from the Road: Europe» ordnet Henry McVey, CIO des Balance Sheet von KKR sowie Head of Global Macro & Asset Allocation, die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und strukturellen Investmentthemen in Europa ein. Seine zentrale These: «Wir sind der Ansicht, dass Anleger, die auf eine umfassende europäische Renaissance warten, um sich bei ihren Investitionen sicher zu fühlen, die falsche Frage stellen. Die bessere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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