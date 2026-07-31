Muttenz - Dem Chemiekonzern Clariant macht der konjunkturelle Gegenwind weiter zu schaffen. Während der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 erneut schrumpfte, legten die Gewinnzahlen dank Sparmassnahmen und Preiserhöhungen zu. Die Muttenzer halten deshalb an ihren Jahreszielen fest. Letzteres war nicht selbstverständlich. Denn Clariant liegt nach sechs Monaten immer noch hinter dem Fahrplan. Im zweiten Quartal hat sich die Entwicklung allerdings deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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