Tesla bereitet möglicherweise eine Abspaltung seines China-Geschäfts vor. Dahinter könnten Kriegsängste und eine SpaceX-Fusion stecken. Doch Peking dürfte bei diesem Plan kaum tatenlos zusehen. Tesla bereitet offenbar eine mögliche Abspaltung seines China-Geschäfts vor. Hintergrund sind geopolitische Risiken und eine mögliche Fusion mit SpaceX. Das berichtet das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Elon Musk habe Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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