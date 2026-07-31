Der Umsatz der DCI AG belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf TEUR 565 (Vorjahr: TEUR 523; +8%).
Das Finanzergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH (Stand 30.06.2026: TEUR +304 / Vorjahresvergleichswert: TEUR +195) ist in dem vorstehend genannten Halbjahres EBT nicht enthalten; dieses wird kumuliert zum Jahresende ausgewiesen.
Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2026 auf TEUR 5.450 (31. Dezember 2025: TEUR 5.529). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 5.734 (31. Dezember 2025: TEUR 5.789) eine Eigenkapitalquote von 95% (31. Dezember 2025: 95%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite zu einem großen Teil durch liquide Mittel unterlegt, die zum 30. Juni 2026 bei TEUR 1.402 (31. Dezember 2025: TEUR 1.464) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben.
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Emittent/Herausgeber: DCI Database for Commerce and Industry AG
Schlagwort(e): Finanzen
31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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