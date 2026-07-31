© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS - Jason DeCrowVor Zahlen und Lock-up-Ablauf steigt der Druck auf SpaceX. Jim Cramer warnt vor zu frühem Einstieg - während Shortseller ihre Attacke verschärfen.Die Nervosität rund um SpaceX nimmt kurz vor der wichtigsten Woche seit dem Börsendebüt weiter zu. Die Aktie ist seit ihrem Hoch vom 16. Juni bei 201,80 US-Dollar um rund 44 Prozent auf etwa 112,20 US-Dollar gefallen. Ausgerechnet jetzt stehen zwei Termine an, die den nächsten großen Ausschlag bringen könnten: Am 4. August legt SpaceX Quartalszahlen vor, zwei Tage später läuft die erste Lock-up-Frist nach dem IPO aus. Dann dürfte der frei handelbare Aktienbestand spürbar steigen. Genau vor diesem Timing warnte Jim Cramer bereits in seiner …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE