Manchmal tickt die Börse anders als erwartet. Der Umsatz von Google Cloud stieg im abgelaufenen Quartal deutlich schneller als die Umsätze von Microsofts Azure oder Amazons AWS. Auch auf Ergebnisseite überraschte Alphabet. Die Aktie wurde am Tag nach den Zahlen vergangene Woche trotzdem kräftig abverkauft, während die Aktien von Microsoft und Amazon nach der Zahlenvorlage in dieser Woche zweistellig nach oben sprangen. Am Ende zählt: Wie berechenbar erscheint der Weg, aus KI-Milliarden verlässlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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