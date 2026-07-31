BÖRSE AKTUELL: Europäische Aktien auf 3-Wochen-Hoch! Apple gibt im US-Vormarkt nach!

Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenschluss freundlich. Positive Unternehmenszahlen von Amazon sorgen für neue Kauflaune, während die Apple Aktie nach ihren Quartalszahlen deutlich unter Druck steht. Gleichzeitig rücken die jüngsten Inflationsdaten aus der Eurozone, die Entscheidung der Bank of Japan sowie die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten in den Fokus der Anleger.

Europäische Börsen setzen Erholung fort

Die europäischen Aktienmärkte knüpfen an ihre jüngste Erholung an. Die Futures auf den Euro Stoxx 50 legen rund 0,5% zu und markieren damit den höchsten Stand seit drei Wochen. Besonders gefragt sind italienische, französische und spanische Aktien. Die Futures auf den DAX gewinnen rund 0,3% und signalisieren ebenfalls einen freundlichen Handelsstart.

Für zusätzliche Unterstützung sorgt die starke Berichtssaison. Vor allem die hervorragenden Quartalszahlen von Amazon verbessern die Stimmung im Technologiesektor und stützen die Risikobereitschaft der Anleger weltweit.

Amazon überzeugt - Apple gerät unter Verkaufsdruck

Die Amazon Aktie gehört vorbörslich zu den größten Gewinnern am US-Markt und steigt um rund 12%. Ausschlaggebend sind deutlich besser als erwartete Quartalszahlen sowie das starke Wachstum der Cloud-Sparte AWS.

Im Gegensatz dazu verliert die Apple Aktie rund 7%. Anleger sorgen sich vor allem über die ambitionierte Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 41 sowie anhaltende Lieferkettenprobleme, insbesondere im Bereich der Speicherchips. Trotz robuster Geschäftszahlen rückt damit die hohe Bewertung stärker in den Fokus.

Halbleiterwerte in Asien erholen sich deutlich

Auch in Asien hellt sich die Stimmung im Technologiesektor wieder auf. Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Tage legen SK Hynix und Samsung Electronics jeweils um mehr als 20% zu. Auslöser ist die verbesserte Einschätzung der Nachfrage nach KI-Hardware in den USA.

Der japanische Leitindex gewinnt rund 0,4% und profitiert zusätzlich von der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan.

Weitere Unternehmensnachrichten

Auch auf Unternehmensebene gibt es Bewegung. Der britische Einzelhändler Sainsbury's verkauft die Marke Argos für 120 Mio. GBP. Die Aktie der HSBC erreicht in Hongkong ein neues Rekordhoch, nachdem der Verkauf des Australien-Geschäfts positiv aufgenommen wurde....

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