EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
31. Juli 2026: WIRKSAMKEIT DER LOCK-UP VEREINBARUNGEN EINGETRETEN
BRANICKS Group AG
Lock-Up Vereinbarungen über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen vollumfänglich wirksam geworden
Frankfurt am Main, 31. Juli 2026. Die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) ("Branicks" oder die "Gesellschaft") gibt unter Bezugnahme auf die Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekannt, dass die am 30. Juli 2026 unterzeichneten Lock-Up Vereinbarungen ("Lock-Up Vereinbarungen") mit einer Gruppe von Gläubigern der Anleihe und von Inhabern der Namensschuldverschreibungen und der Schuldscheindarlehen heute um 17:34 Uhr (MEZ) vollumfänglich wirksam geworden sind. Sämtliche in den Lock-Up Vereinbarungen vorgesehenen Wirksamkeitsbedingungen sind erfüllt, unter anderem:
Weiteres Vorgehen
Branicks setzt nun das in den Lock-Up Vereinbarungen mit den Gläubigern vereinbarte Refinanzierungs- und Restrukturierungskonzept um. Branicks hat zeitgleich mit dieser Mitteilung die Gläubiger der Anleihe zur ersten Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 des deutschen Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) eingeladen. Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte über den weiteren Fortgang im Zusammenhang mit der Implementierung der Restrukturierung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
Ende der Insiderinformation
31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, DE000A12TXXX, DE000A2GSXXX, DE000A2NBXXX
|WKN:
|A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|EQS News ID:
|2375746
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2375746 31.07.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group