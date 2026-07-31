PUMA befindet sich weiter im Umbau - und die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass die eingeleiteten Maßnahmen erste Wirkung entfalten. Zwar musste der Sportartikelhersteller im zweiten Quartal 2026 erneut einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen, gleichzeitig verbesserten sich jedoch Marge, operatives Ergebnis und Cashflow erheblich. Besonders der konsequente Lagerabbau sowie ein striktes Kostenmanagement sorgen für Lichtblicke. Für Anleger bleibt die entscheidende Frage: Reicht das aus, um den Turnaround einzuleiten? Umsatz unter Druck - Nordamerika und Europa bleiben die Baustellen Im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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