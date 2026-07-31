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31.07.26 | 17:35
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Dow Jones News
31.07.2026 18:27 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Puma und Schaeffler enttäuschen

DJ XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Puma und Schaeffler enttäuschen

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenausklang aus dem Handel verabschiedet. Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende zogen alle Börsen Europas am Nachmittag deutlich von ihren Tageshochs zurück. Etwas bremsend wirkte ein erneuter Anstieg im Ölpreis. Hier ging es für einen Barrel der Sorte Brent um 1,2 Prozent auf 90,10 Dollar nach oben. Stützend wirkten zumeist gute Quartalszahlen aus den USA wie von Amazon. Der DAX legte um 0,1 Prozent auf 25.629 Punkte zu, nachdem er Tageshoch schon dicht am Rekordhoch bei 25.900 Punkten notiert hatte.

Bremsend wirkte die Inflation im Euroraum. Sie hat sich auf plus 2,9 Prozent im Juli beschleunigt nach 2,8 Prozent im Vormonat. Haupttreiber waren die Energiepreise, die nach dem Auslaufen des Tankrabatts in Deutschland und angesichts der Eskalation im Nahen Osten um 10 Prozent stiegen.

Technologiewerte mit KI-Bezug und Chipwerte legten in Europa zu: Im DAX stiegen Infineon um 3,7 und Siemens Energy um 0,9 Prozent.

Aixtron erhöhten sich um weitere 5,3 Prozent. Analysten lobten die starken Ergebnisse vom Vortag. Als positive Überraschung wurde vor allem der Auftragseingang genannt. Angesichts dessen sei die Prognose zu konservativ ausgefallen und lasse auf deutlich höhere Gewinne im zweiten Halbjahr schließen.

Siemens Healthineers fielen nur um 0,9 Prozent trotz einer erneut gekappten Prognose für das Geschäftsjahr. Grund ist ein deutlicher Umsatzrückgang in der Labor-Diagnostik im dritten Quartal. Erwartet wird nun ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 3,5 und 4,0 Prozent zum Vorjahr (zuvor: 4,5 bis 5,0 Prozent). Die Kursreaktion sei demgegenüber gering ausgefallen, hieß im Handel.

Schaeffler verloren nach einer gesenkten Prognose 12,4 Prozent. Der Auto- und Industriezulieferer hat seinen mittelfristigen Umsatzausblick nach unten genommen. Der Konzern rechnet nun für 2028 mit Umsatzerlösen zwischen 24 und 26 Milliarden Euro, hier liegt der Konsens bei rund 26,5 Milliarden Euro. Bei bestätigter EBIT-Marge und bestätigtem freiem Cashflow (FCF) sah der Kurseinbruch nach Händlerangaben aber etwas überzogen aus.

Bei Hensoldt ging es nach Geschäftszahlen 5,0 Prozent abwärts. Die Jefferies-Analysten stuften das zweite Quartal als "solide" ein, die DZ Bank wies aber auf einen freien Cashflow (FCF) unterhalb des Konsens hin.

Nach dem Kursabsturz von Adidas am Vortag überzeugten auch die Quartalszahlen von Puma (-2,5%) nicht. Pumas Umsatzrückgang - der alle Produktsparten und bis auf Asien/Pazifik und Großchina alle Regionen betraf - hängt laut dem Unternehmen mit einer Neupositionierung zusammen, mit der man auf einen profitablen Wachstumspfad zurückfinden will. Adidas verloren weitere 1,2 Prozent. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.629  +0,1    4,7 
DAX-Future   25.728  -0,3    3,9 
XDAX      25.646  -0,1    4,3 
MDAX      31.981  -0,7    4,6 
TecDAX      3.827  -0,0    5,8 
SDAX      18.303  -0,9    6,8 
zuletzt   +/- Ticks 
Bund-Future   124,23 -34,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

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