Der Rüstungs- und Sensorspezialist HENSOLDT startet mit beeindruckenden Zahlen in das zweite Halbjahr 2026. Das Unternehmen konnte seinen Auftragseingang im ersten Halbjahr auf 2,81 Milliarden Euro verdoppeln und überschritt beim Auftragsbestand erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro. Gleichzeitig legten Umsatz und operatives Ergebnis deutlich zu. Damit profitiert HENSOLDT zunehmend von den steigenden Verteidigungsausgaben in Deutschland und Europa. Für Anleger ist die Entwicklung besonders interessant: Der Rekord-Auftragsbestand sorgt für eine außergewöhnlich hohe Visibilität der kommenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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