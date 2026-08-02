© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAICrashprophet Michael Burry hat sich die Aktie des Spezialisten für Tiergesundheit und Dividendenwachstumswert Zoetis ins Depot gelegt. Dafür gibt es eine Menge guter Gründe! Für Michael Burry macht der Dividenden-Radar eine Ausnahme! Üblicherweise ist der Dividenden-Radar von wallstreetONLINE nicht der Ort, um Personenkult zu betreiben. Die Aufmerksamkeit gilt hier vor allem Unternehmen mit hohen Ausschüttungsrenditen, zuverlässigen Cashflows, aus denen die Dividenden nachhaltig bedient werden können, sowie resilienten Geschäftsmodellen, die zum Teil jahrzehntelang ununterbrochene Serien von Dividendenerhöhungen garantieren können. Doch ausgerechnet Crash-Prophet Michael Burry, der schon …
Enthaltene Werte: US7170811035,US98978V1035Den vollständigen Artikel lesen
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