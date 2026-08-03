EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 3. August 2026. Die Nordex Group hat von dem schwedischen Entwickler und Unternehmen für erneuerbare Energien OX2 einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 11 Turbinen des Typs N175/6.X in Rumänien erhalten. Der Auftrag für den Windpark Urleasca mit einer installierten Gesamtleistung von 77 MW umfasst zudem einen Premium-Servicevertrag über 35 Jahre.
Parallel zum Auftrag hat OX2 den baureifen 77-MW-Windpark Urleasca an den norwegischen Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien Scatec ASA verkauft. OX2 ist damit beauftragt, die gesamte Bauphase zu überwachen, die im dritten Quartal 2026 beginnen soll; die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2028 geplant. Für den Windpark Urleasca besteht ein langfristiger Differenzvertrag (Contract for Difference, CfD) mit dem rumänischen Staat.
Der Windpark wird nahe der Ortschaft Urleasca im Kreis Braila entstehen, rund 150 Kilometer nordöstlich von Bukarest im Südosten Rumäniens.
"Wir freuen uns, unsere länderübergreifende Zusammenarbeit mit OX2 weiter zu stärken - dieses Mal in Rumänien. Das Land bietet weiterhin attraktive Möglichkeiten für den Einsatz moderner Windenergietechnologie. Durch die Kombination der internationalen Projektentwicklungskompetenz von OX2 mit unserer neuesten N175/6.X-Technologie werden alle Unternehmen dazu beitragen, effizienten und wettbewerbsfähigen Strom aus erneuerbaren Energien für den rumänischen Markt bereitzustellen", sagt Slava Feklin, Country Manager Rumänien und Ukraine der Nordex Group.
Das Projekt Urleasca stärkt die Position der Nordex Group in Rumänien weiter. Dort hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten Aufträge über mehr als 500 MW erhalten.
Über OX2 AB
Die Nordex Group im Profil
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2375696
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2375696 03.08.2026 CET/CEST