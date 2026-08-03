Basel - Sandoz hat seine juristische Vergangenheit in den USA nahezu aufgearbeitet. Wie der Konzern am Montag mitteilte, hat er sich mit 43 US-Bundesstaaten und Territorien sowie einer Gruppe indirekter Wiederverkäufer auf Vergleiche geeinigt. Nach Abschluss der Vereinbarungen wären damit sämtliche Klagen von US-Bundes- und Landesbehörden sowie alle Sammelklagen im Zusammenhang mit dem Verfahren erledigt. Den Betrag dafür beziffert Sandoz auf 450 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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