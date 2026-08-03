Die Tesla-Aktie hat sich zum Wochenausklang etwas stabilisiert. Am Freitag gewann sie +0,76% auf 311,21 US$. Seit der Vorlage der Quartalszahlen summiert sich das Minus dennoch auf -16,8%. Fondsmanager Christopher Tsai bezeichnet Tesla nun ausgerechnet als "Value 4.0"-Aktie. Kann ein derart hoch bewerteter Technologietitel tatsächlich ein Value-Investment sein? Was "Value 4.0" bedeuten soll Tsai richtet den Blick nicht auf gegenwärtige Bewertungskennzahlen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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