Die Steyr Motors-Aktie sorgte in den vergangenen Wochen mit heftigen Kursschwankungen für Aufmerksamkeit. Nachdem das Papier am 28. Juli bis auf rund 41 € gestiegen war, folgte eine deutliche Korrektur. Am Montag notiert die Aktie aktuell bei etwa 35,50 €. Auslöser der starken Bewegungen waren Übernahmegerüchte. Doch wie realistisch ist eine Übernahme noch - und bietet der Rücksetzer bereits eine Einstiegschance? Übernahmegerüchte beflügelten den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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