Die Sono Motors GmbH hat erneut Insolvenz angemeldet. Das operative Geschäft sei zum 31. Juli eingestellt worden, teilte das Münchner Unternehmen am Montag mit. Das Start-up war 2016 gegründet worden, um das solar betriebene Elektroauto "Sion" zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Dies scheiterte und Sono Motors stellte im Mai 2023 einen Insolvenzantrag und versuchte sich in einem Schutzschirmverfahren zu sanieren. Seit 2024 konzentrierte sich Sono Motors daher auch voll auf das B2B-Solargeschäft, in dem es Photovoltaik-Lösungen für die Automobilbranche entwickelte und anbot. "Trotz intensiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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