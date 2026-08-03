Die Sono Motors stellt ihre Geschäftstätigkeit ein und beantragt Insolvenz. Das B2B-Geschäft mit solaren Fahrzeuglösungen war letztendlich wirtschaftlich nicht tragfähig. Die Sono Motors GmbH ist in der Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilte, stellte es zum 31. Juli 2026 ihr operatives Geschäft ein und beantragte das Insolvenzverfahren. Das Unternehmen hatte sich ab 2016 der Entwicklung des Solar-Elektroautos Sion gewidmet, diese aber wegen mangelnder Nachfrage und fehlender Finanzierung beenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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