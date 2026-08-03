© Foto: Michael Nguyen - picture alliance / NurPhotoDer mögliche Zusammenschluss wäre historisch. Doch Anleger sehen vor allem Patentdruck, Integrationsrisiko und die Frage: Warum braucht AstraZeneca diesen Deal?AstraZeneca steht nach Berichten über mögliche Fusionsgespräche mit Bristol Myers Squibb unter Druck. Die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns fiel am Montag um bis zu 7,8 Prozent, nachdem mehrere Medien über Gespräche zwischen beiden Unternehmen berichtet hatten. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person bestätigte Reuters, dass es vorläufige Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss gegeben habe. Zuvor hatte bereits die Financial Times berichtet, dass die Unternehmen seit mehreren Monaten über eine Fusion …
Enthaltene Werte: US1101221083,US7170811035,GB0009895292Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE