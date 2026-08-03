Ein Reddit-Nutzer ist in den Surf-Daten seines Firefox-Browsers auf eine überraschende Zahl gestoßen. Cookies und Website-Daten belegten einen Speicherplatz von 17 Milliarden Gigabyte oder 17 Exabyte. Das entspräche dem Inhalt von 17 Billionen Büchern. Tech-Expert:innen empfehlen das regelmäßige Löschen von Cookies im Web-Browser. Das schützt zum einen die Privatsphäre, da Werbeanbieter das Surfverhalten nicht weiter verfolgen können. Außerdem können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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