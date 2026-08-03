Mönchengladbach (ots) -- Aktionszeitraum vom 3. bis 31. August 2026- Digitaler und kostenloser Kontowechselservice macht den Wechsel besonders einfachOpenbank Deutschland startet eine neue Kampagne für das kostenlose Girokonto BestGiro. Neukundinnen und Neukunden, die ihr Konto online eröffnen und den digitalen kostenlosen Kontowechselservice nutzen, erhalten einen Willkommensbonus in Höhe von 250 Euro. Mit der Kampagne setzt Openbank Deutschland den Fokus auf einen einfachen Bankwechsel und attraktive Mehrwerte für Verbraucherinnen und Verbraucher.Unter dem Motto "Dein Wechsel zahlt sich aus" läuft die Aktion vom 3. bis zum 31. August 2026."Mit unserem BestGiro bieten wir eines der wenigen dauerhaft kostenlosen Girokonten ohne Mindestgeldeingang auf dem deutschen Markt. Mit unserem Willkommensbonus möchten wir den Wechsel zu Openbank jetzt noch attraktiver machen und zeigen, dass ein Kontowechsel heute einfach, digital und lohnenswert zugleich sein kann", sagt Dr. Christopher Oster, verantwortlich für Digital Growth & Customer Interactions bei Openbank Deutschland.Das kostenlose BestGiro überzeugt mit umfangreichen Leistungen für den Alltag und auf Reisen. Dazu gehören unter anderem eine gebührenfreie Visa Debitkarte, weltweit bis zu sechs kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat an Visa-Geldautomaten, keine Auslandseinsatzgebühren bei Kartenzahlungen sowie eine Guthabenverzinsung von 0,20 Prozent p. a. in den ersten zwölf Monaten.Mit der Aktion unterstreicht Openbank den eigenen Anspruch, Kundinnen und Kunden moderne, transparente und digitale Finanzlösungen anzubieten und den Wechsel zur Bank so einfach wie möglich zu gestalten.Um den Willkommensbonus zu erhalten, eröffnen Neukundinnen und Neukunden ihr BestGiro oder BestGiro für Studierende bis zum 31. August 2026 online über die Santander Website. Voraussetzung ist, dass in den vergangenen 24 Monaten kein Girokonto bei Openbank respektive Santander bestand. Innerhalb von drei Monaten nach der Kontoeröffnung muss zudem der digitale, kostenlose Kontowechselservice genutzt werden. Dieser ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Wechsel der Bankverbindung: Kundinnen und Kunden wählen die Zahlungspartner aus, die über die neue Bankverbindung informiert werden sollen, während der Service die Benachrichtigung automatisch übernimmt. Für den Erhalt des Willkommensbonus müssen auf diesem Weg mindestens vier Zahlungspartner - beispielsweise Arbeitgeber, Vermieter oder Energieversorger - informiert werden. Sind alle Teilnahmebedingungen erfüllt, wird der Bonus drei Monate nach erfolgreichem Abschluss des Kontowechselservices zum Monatsende auf das Girokonto ausgezahlt. Aufgrund der Markenumstellung von Santander Deutschland auf Openbank Deutschland ist das Angebot unter www.santander.de buchbar.Weitere Informationen unter:www.santander.de/ueber-uns/presse/Santander Pressestellepresse@santander.deSantander-Platz 141061 MönchengladbachOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63354/6326103