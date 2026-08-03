EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren/Bedeutende Verträge
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR
elumeo SE schließt Vertrag mit Prozessfinanzierer und erhebt Schadensersatzklage gegen Vodafone
Berlin, 03.08.2026
ISIN: DE000A11Q059
WKN A11Q05
Börsenkürzel: ELB
LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74
Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Berlin, 03.08.2026 - Die Juwelo Deutschland GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), hat heute eine Vereinbarung mit einem Prozessfinanzierer über die Finanzierung einer Schadensersatzklage gegen Vodafone abgeschlossen. Die Vereinbarung deckt die zu erwartenden Kosten eines Schadensersatzprozesses gegen Gesellschaften des Vodafone-Konzerns ab, die nach Auffassung der Juwelo Deutschland GmbH in den letzten vierzehn Jahren überhöhte Einspeiseentgelte für die Verbreitung des Programms der Juwelo Deutschland GmbH in den Netzen von Vodafone verlangt haben.
Gemeinsam mit drei weiteren Klägern hat Juwelo ihre Rechtsvertreter mit der Erhebung einer Schadensersatzklage gegen zwei Gesellschaften des Vodafone-Konzerns beauftragt. Der im Rahmen der Klage von Juwelo geltend gemachte Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.
Mitteilende Person beim Emittenten;
elumeo SE
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Wolfgang Boyé
Kontakt:
elumeo SE
Wolfgang Boyé
Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin
Tel.: +49 30 69 59 79-0
Fax: +49 30 69 59 79-650
E-Mail: ir@elumeo.com
http://www.elumeo.com
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|elumeo SE
|Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
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|www.elumeo.com
|ISIN:
|DE000A11Q059
|WKN:
|A11Q05
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200KOQF8RGMZ3XK74
|EQS News ID:
|2376266
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