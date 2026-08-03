Amazon wächst derzeit gleichzeitig in der Cloud, bei Künstlicher Intelligenz und in der Lieferlogistik. Nach starken Quartalszahlen will der Konzern 2026 insgesamt 220 Milliarden US-Dollar investieren. Doch der Ausbau bringt nicht nur neue Wachstumschancen, sondern auch erhebliche Kostenrisiken mit sich. Amazon hat in der vergangenen Woche die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Dabei hat der Konzern aus Seattle sowohl den Umsatz als auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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