© Foto: Alastair Grant/AP/dpaShell verkauft sein europäisches Ökostromgeschäft an TotalEnergies, das zugleich 50 Prozent eines 1,8-Milliarden-Euro-Portfolios an KKR abgibt.Shell hat sich mit TotalEnergies auf den Verkauf seines europäischen Onshore-Portfolios an erneuerbare Energien geeinigt, wie der Ölkonzern am Montag bekannt gab. Der Kaufpreis der Transaktion, deren Abschluss für 2026 erwartet wird und die 500 Megawatt an erneuerbarer Erzeugungskapazität umfasst, die entweder bereits in Betrieb sind oder in den Niederlanden, Spanien und Großbritannien gebaut werden, wurde nicht bekannt gegeben. Darüber hinaus gab TotalEnergies mit Sitz in Paris bekannt, dass es von Shell eine Pipeline von noch nicht realisierten …
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