Beiersdorf hat eine wesentliche Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vorgenommen und die organischen Umsätze der Gruppe auf einen Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich festgelegt (zuvor stabil bis leicht wachsend) sowie die EBIT-Marge der Gruppe auf mindestens 11,8% (zuvor leicht unter 14,0%). Diese Herabstufung spiegelt die anhaltende Marktschwäche, die Inflation der Herstellungskosten (COGS) und gezielte Investitionen in einen 18-monatigen NIVEA-Rettungsplan wider - einschließlich zusätzlicher Medienausgaben in Höhe von 100 Mio. EUR für das zweite Halbjahr - mit dem Ziel, das Volumenwachstum wiederherzustellen. Während die Umsätze im ersten Halbjahr 2026 um 3,5% auf 4.952 Mio. EUR zurückgingen, blieben die EBIT-Margen im ersten Halbjahr mit 15,5% stark, was auf einen deutlichen Rückgang der Margen im zweiten Halbjahr hinweist, um die Markenwiederherstellung zu finanzieren. Unserer Ansicht nach ist es strategisch korrekt, die Markenstabilität über kurzfristige Margenverteidigung zu priorisieren. Wir senken unsere Schätzungen entsprechend, bekräftigen jedoch unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 95,00 EUR (zuvor 100,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beiersdorf-ag





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